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Нож для самообороны - лучший вариант защиты! Грамотно подобрав модель, можно обеспечить себе и своим родным полную безопасность от нападений на улице.
Добавлено: 22.12.14
Прическа - часть образа каждого юного юноши. Именно поэтому подход к выбору стрижки должен быть самый трепетный и внимательный. Современное парикмахерское искусство предлагает большое многообразие
Добавлено: 22.12.14
Карманные ножи для самообороны – прекрасный способ самозащиты в непредвиденных ситуациях. Это орудие обезвредит нападающего, не причиняя ему увечий и не угрожая жизни!
Добавлено: 22.12.14
Тестостерон - один из важнейших гормонов мужского организма, способный влиять на всю жизнедеятельность. Именно он является главной доминирующей силой каждого мужчины.
Добавлено: 22.12.14
Тренировка в домашних условиях - еще один пункт к достижению идеальных форм эндоморфа. Применяя программу физических нагрузок, он может достичь прекрасных результатов по набору мышечной массы.
Добавлено: 22.12.14
Основными признаками чистого мезоморфа являются идеальные формы тела с правильными пропорциями. Такой человек отличается широкими плечами, довольно узкой талией, низким количеством подкожного жира.
Добавлено: 22.12.14
Лето является лучшим временем для оздоровления, пополнения живительных сил организма. Именно этим аргументированы рекомендации по набору массы тела в этот период.
Добавлено: 22.12.14
График питания для набора мышечной массы представляет собой четко продуманный, хорошо сбалансированный рацион на протяжении всего дня. Особый подход к каждому человеку является гарантией успешного
Добавлено: 21.12.14
Программа «масса тела» представляет собой спектр четко продуманных физических упражнений в несколько подходов. Главной целью такой программы является максимально эффективный набор мышечной массы.
Добавлено: 21.12.14
На теле человека находится огромное количество точек, нажав на которые можно ненадолго отключить противника. Овладев техникой самообороны можно надежно защитить себя и своих родных от злоумышленников.
Добавлено: 21.12.14
Упругое тело с четко проявляющимися мышцами является заветной мечтой многих мужчин. Серия правильно подобранных и грамотно продуманных упражнений поможет быстро и эффективно достичь поставленной цели.
Добавлено: 20.12.14
Пополнение рациона спортсмена детскими молочными смесями – это прекрасный способ обогащения организма микроэлементами, витаминами, минералами, необходимыми для активного мышечного роста.
Добавлено: 20.12.14
Еда для набора массы тела должна вмещать полный спектр витаминов и микроэлементов, необходимых для полноценного функционирования организма.
Добавлено: 20.12.14
Эктоморф – особый тип телосложения, пользующийся наибольшей популярностью среди читателей модных журналов. Узкая кость, гибкое тело, длинные конечности, малое количество жира и мышц – это типаж,
Добавлено: 20.12.14
Мужские гормоны - андрогены, принимающие активное участие формированию мужских половых органов, способствующие поддержанию детородной функции. Основным гормоном является тестостерон.
Добавлено: 20.12.14
Мезоморфный тип телосложения принято называть нормостеническим. Такие люди отличаются более атлетической, спортивной внешностью, обладают прямоугольной, довольно мускулистой фигурой.
Добавлено: 20.12.14
Мезоморфам присуще спортивное тело. Линии их тела завораживают своей безупречностью! Мезоморфы отличаются отличной осанкой. Они имеют первоначальные генетические бонусы.
Добавлено: 20.12.14
Детская смесь "Малютка" содержит огромное количество полезных микроэлементов, способствующих активному набору мышечной массы.
Добавлено: 20.12.14
Эндоморфы отличаются низким ростом и большим количеством жировых отложений в области плеч и бедер при очень тонких запястьях и лодыжках. Грамотно продуманный рацион поможет избавиться от лишних кг.
Добавлено: 20.12.14
Эктоморфный мезоморф - тип телосложения, который сумел объединить в себе характерные особенности двух абсолютно разных разновидностей строения человеческого тела: эктоморфа и мезоморфа.
Добавлено: 20.12.14